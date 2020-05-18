Киев, , 19:28 — REGNUM Верховная рада Украины готовится рассматривать законопроект относительно двойного гражданства, заявил на брифинге 18 мая глава парламента Дмитрий Разумков.

По его словам, уже завтра законопроект может быть рассмотрен в первом чтении, но не более того (отдельные законопроекты, имеющие полную поддержку «Слуги народа» Рада голосует сразу и в первом чтении, и в целом — ред.).

«Прежде всего, мы говорим о первом чтении законопроекта, если этот законопроект будет поддержан в первом чтении, а не отправлен на доработку… Голосовать за него за основу и в целом никто не планирует, и даже такого решения комитета нет», — отметил спикер.

Уже сейчас видно, что законопроект о двойном гражданстве далеко не однозначно воспринимается депутатами Рады. Например, депутатская фракция «Голос» предварительно выступает против принятия законопроекта.

«Это юридически очень нелепый документ, который не столько предусматривает двойное гражданство, сколько в нарушение Конституции создает лазейку, благодаря которой можно предусмотреть множественное гражданство», — заявил глава фракции Сергей Рахманин.

ИА REGNUM напоминает, что осенью прошлого года в МИД Украины заявили, что правительство изучает два возможных пути внедрения концепции двойного гражданства. Также в ведомстве заявили, что процесс внедрения в стране института двойного гражданства «перешел в практический этап».