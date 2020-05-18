Гаага, Нидерланды, , 19:21 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Нидерландах не было должным образом уведомлено об аресте водочных брендов «Столичная» и «Московская». Об этом сегодня, 18 мая, сообщила журналистам первый секретарь посольства Ирина Гридина.

Напомним, что об аресте российских водочных брендов стало известно 18 мая. Арест был осуществлен по иску бывших акционеров нефтяной компании «ЮКОС» и распространяется на территорию Нидерландов, Бельгии и Люксембурга.

Арестованы сразу несколько товарных знаком на алкогольные напитки, в том числе известные водочные бренды «Столичная» и «Московская».

В посольстве России заявили, что никаких официальных уведомлений об аресте брендов они не получали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшие акционеры «ЮКОСа» охотятся за российскими активами за рубежом уже не первый год. В свое время они смогли добиться решения Апелляционного суда Гааги, согласно которому, Россия должна выплатить бывшим акционерам «ЮКОСа» $50 млрд. Российские власти подали кассационную жалобу на решение Гаагского суда.