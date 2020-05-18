* «Аль-Каидой" — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 19:23 — REGNUM О связи виновника ЧП на авиабазе ВМС США «Пенсакола» (штат Флорида) Мухаммеда аш-Шамрани с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил 18 мая журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.

Барр «Мы обнаружили доказательства тесной связи его с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Американский чиновник пояснил, что доказательства добыты из смартфона аш-Шамрани, где была обнаружена информация о его связи с исламистами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аш-Шамрани — саудовский военный, который совершил нападение на военнослужащих «Пенсаколы» 6 декабря 2019 года. Он убил троих и ранил восьмерых военных и сам был убит.

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Барр 13 января 2020 г. назвал нападение, устроенное саудовцем, актом терроризма. Американские власти попытались получить доступ к содержанию айфона стрелка, но Apple, по утверждению Барра, не помогла в этом.

Властям пришлось работать над доступом к информации в айфоне аш-Шамрани собственными силами.

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