Иерусалим, , 00:00 — REGNUM Интересными подробностями по поводу реакции главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху на известия о вспышке новой эпидемии поделился недавно подавший в отставку с поста главы минздрава Яаков Лицман в интервью радиостанции «КАН Решет бет».

По словам Лицмана, все правительство Израиля, включая и главу, явно паниковало при получении информации о надвигающейся пандемии. Раздавались безответственные речи о десятках тысяч смертей, которые ждут население Израиля.

Такого рода панику руководителю израильского минздрава приходилось по его же словам, буквально, перекрикивать. Но даже крики зачастую не помогали и многие решения, принятые по поводу пришествия коронавируса, были приняты политическим руководством Израиля без учета мнения медиков.