Киев, , 18:57 — REGNUM Группа по работе с крымскими татарами будет создана в администрации украинского президента Владимира Зеленского, сообщили 18 мая в его пресс-службе.

В группу будут включены крымские татары. Эксперты этой группы займутся как правовыми, так и экономическими проблемами крымских татар.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 мая Зеленский обратился к соотечественникам в связи с очередной годовщиной начала депортации крымских татар — насильственного выселения этой народности из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана в 1944 г.

Депортация была связана с фактами поддержки крымскими татарами нацистской Германии во время Великой Отечественной войны.

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