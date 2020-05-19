Иерусалим, , 00:00 — REGNUM Долгожданное формирование израильского правительства подарило еврейскому государству 36 новых министров. О том, какие новые проблемы возникли в связи с завершением межпартийных переговоров, сообщают «Вести» (Израиль).

На сей раз произвести стандартную процедуру, которая сопровождает создание каждого израильского правительства, оказалось затруднительным. Речь идет о торжественном фотографировании. Уместить перед камерой всех, кто должен поместиться на снимке, не удалось из-за необходимости соблюсти коронавирусные ограничения.

Пока что израильский минздрав пообещал всесторонне обдумать создавшееся положение и найти из него приемлемый выход. Иначе сфотографировать новый израильский кабмин не подавая дурной пример гражданам Израиля не представляется никакой возможности.