Приштина, , 01:16 — REGNUM Спикер парламента Косово Вьоса Османи 18 мая заявила, что перевод переговоров по в формат «Тройки», то есть возвращение России на роль посредника в диалоге между Белградом и Приштиной, стало бы шагом назад.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данное заявление было сделано Османи сразу по завершении президиума парламента Косово.

«Мы не считаем ни необходимым, ни сколь бы то ни было полезным участие России в этом процессе», — заявила Османи, напомнив, что в 2010 году Генеральная ассамблея ООН отринула формат диалога между Косово и Сербией при участии России.

По словам Османи, возвращение к такому формату стало бы шагом назад — в политическом и техническом смысле, поскольку единственной целью России является дестабилизация региона.

Косовский политик подчеркнула, что нынешняя Сербия лишь внешне устремлена в Европу, однако её ум, сердце и действия скоординированы с Россией, и призвала ЕС с серьезностью рассмотреть вопрос о закупке Сербией вооружения у РФ.

Негативное отношение Османи к российскому участию в переговорах не убедительно, поскольку Россия настаивает на том, что косовский вопрос должен быть урегулирован на основании Резолюции 1244 СБ ООН, согласно которой Косово остается частью Сербии. Удивительно другое, ещё в феврале 2020 года премьер-министр Косово Альбин Курти высказывался за участие России (а также Китая) в переговорах по урегулированию косовского вопроса. Однако Османи и Курти, хоть и являются политическими союзниками, все же принадлежат к разным партиям. А в условиях нарастающего давления со стороны ориентирующихся на США традиционных политических сил Косово шансов на реализацию благих устремлений Курти немного.

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