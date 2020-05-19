Тирана, , 01:08 — REGNUM Один из трех крупнейших деятелей Христианского демократического Союза, членом которого является и канцлер ФРГ Ангела Меркель, Иоганн Вандефул 18 мая заявил, что проблема Национального театра может стать новым условием для начала переговоров о присоединении Албании к ЕС.

«Меня, как сторонника перспективы вступления Албании в Европейский Союз, поспешное, сопровождавшееся насилием уничтожение Национального театра разочаровало и опечалило», — заявил Вандерфул. — «Неужели были правы все те мои противники в парламентах нескольких стран-участниц ЕС, которые отказывались сказать «да» началу переговоров?»

Напомним, 15 мая правительство Албании и мэрия Тираны приняли решение о сносе Национального театра. Решение подготавливалось не один год, и все это время наталкивалось на решительное сопротивление албанцев. Снос театра начался 17 мая в 4:30 по местному времени. Актеров и журналистов, пытавшихся воспрепятствовать уничтожению дорогого албанцам памятника культурного населения, арестовали за насильственное сопротивление властям и проведение несанкционированного митинга.

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18 мая в 16:00 (17:00 по московскому времени) в Тиране начался новый митинг протеста. Для разгона демонстрантов, как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, власти заранее подготовили свыше 1000 полицейских.

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Разрешение на начало переговоров о вступлении Албании в ЕС Европейский Совет выдал спустя унизительных 11 лет после получения этой страной статуса страны-кандидата в марте этого года. В числе противников начала переговоров выступали Нидерланды, Дания и Франция. Со своей стороны руководство ФРГ и Вандерфул лично лоббировали начало переговоров. В случае, если Албания лишится и этой поддержки, её европейские перспективы, кажется, станут ещё призрачнее, чем прежде.

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