Киев, , 18:12 — REGNUM Меньше всего жители Украины доверяют среди прочих украинских политиков бывшему президенту страны Петру Порошенко, сообщает 18 мая социологическая группа «Рейтинг».

В рейтинге недоверия Порошенко оказался на первом месте: 76% опрошенных ему не доверяют. Второе место заняла лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (72%), на третьем месте — глава «Голоса» Святослав Вакарчук (61%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, только девять процентов среди украинцев назвали Порошенко лучшим среди прочих президентов, которые были в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Треть жителей Украины высоко оценили год правления Зеленского — социологи