Москва, , 18:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора лидеры двух стран обсудили непростую ситуацию на российско-азербайджанской границе, где в приграничных районах Дагестана скопилось большое количество граждан Азербайджана, которые стремятся выехать домой.

Путин и Алиев условились дать поручения профильным министерствам и ведомствам России и Азербацджана отработать во взаимодействии с региональными властями все связанные с этим вопросы.