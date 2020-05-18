Масеру, , 17:57 — REGNUM О планах покинуть кресло премьер-министра Лесото заявил 18 мая Томас Мотсоахе Табане, сообщает 18 мая Agence France Press.

Точную дату своей отставки чиновник не назвал, однако отметил, что хочет сам сообщить о ней, не дожидаясь, когда «это сделают другие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Табане ещё 12 мая проинформировал общественность о своих планах покинуть пост премьер-министра.

Отметим, что жена чиновника Месайу обвиняется в убийстве предыдущей жены Табане — Липолело.

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