Киев, , 17:49 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 18 мая, провел встречу с лояльными Киеву «представителями крымско-татарского народа».

Владимир Зеленский President.gov.ua

Отчет о мероприятии приводит пресс-служба президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский заявил, что власть Украины намерена поддерживать лояльных крымских татар «не только на словах, но и в действиях, на законодательном уровне». Он также рассказал, какие инициативы будут реализованы в ближайшее время.

«В ближайшие дни планирую подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников… Кроме того, в Киеве планируется построить новую большую мечеть. Жду от крымских татар проекта этой мечети и готов поддержать его», — отметил президент Украины.

Также Зеленский добавил, что «представители крымско-татарского народа» должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне — соответственно, он согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого заместителя министра иностранных дел.

Пресс-служба уточняет, что ответное слово взял «лидер крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев, который выразил благодарность президенту Зеленскому за его «заявления и распоряжения».