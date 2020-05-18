Нью-Йорк, США, , 17:46 — REGNUM Россия не боится честного разговора на тему происходящего в сирийском Идлибе, заявил 18 мая постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью «Коммерсанту».

Отвечая на вопрос о его отношении к продолжающимся обвинениям в адрес России в убийствах мирного населения в Идлибе, российский дипломат напомнил, что и Минобороны РФ и МИД РФ не раз отвечали на всяческие обвинения.

Обвинения же не выдерживают критики, поскольку они не подтверждаются ничем, кроме показаний «неизвестных источников». Москве известны истинные авторы этих фабрикаций — это «Белые каски» и им подобные».

Небензя «Мы не боимся честного разговора и подробно разъясняем нашим партнёрам, как тщательно осуществляется выбор целей при контртеррористических действиях».

Российский дипломат напомнил, что в ООН была проведена специальная пресс-конференция с опровергающей фото‑ и видеоинформацией. Однако есть и такие обвинения, что комментировать их было бы смешно, например, «перехваченные разговоры пилотов ВКС».

Российский представитель в ООН в завершение констатировал, что против России ведётся информационная война.

Отметим, интервью Небензя дал в преддверии обсуждения в ООН вопроса об оказании гуманитарной помощи сирийцам, в том числе необходимости продления резолюции Совбеза №2165 о механизме трансграничной помощи или отказа от неё.

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