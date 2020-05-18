Белград, , 17:44 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич «попытался убедить» президента США Дональда Трампа изменить позицию по отношению к косовскому урегулированию. Об этом заявил 16 мая исполняющий обязанности премьер-министра сепаратистского Косово Альбин Курти.

«Когда к власти пришел президент Трамп, Вучичу захотелось шепнуть ему на ухо что-то такое: если Вы будете строить стену между вами и мексиканцами, я тоже хочу сделать такое с албанцами», — заявил Курти в эфире телеканала S7.

По словам Курти, «Сербия с момента окончания конфликта (в 1999 году — ИА REGNUM) день и ночь работает над тем, чтобы нормализовать отношения с США».

«Они не ладили с Бушем, с Клинтоном, с Обамой. Сербское руководство надеялось, что сможет наладить отношения с Трампом, который является необычной фигурой в политике — он пришел из сферы бизнеса», — рассказал Курти.

Напомним, что Альбин Курти неоднократно заявлял о том, что между президентом Сербии Александром Вучичем и президентом сепаратистского Косово Хашимом Тачи существует секретная договоренность о «разделе» Косово и Метохии.

Александр Вучич 16 мая заявил сербским СМИ, что «определенные круги хотят, чтобы Сербия в будущем встала на колени и приняла независимость Косово», полностью признав его как независимое государство.

«Попробуйте, но я не буду участвовать в ваших торгах», — сказал Вучич.