Москва, , 17:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону ситуацию в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое количество азербайджанцев, которые не могут выехать домой из-за закрытия государственных границ на фоне пандемии. Разговор состоялся по инициативе российской стороны, сообщили ИА REGNUM 18 мая в пресс-службе

Напомним, в настоящее время в приграничных населенных пунктах Дагестана скопилось несколько сотен граждан Азербайджана, стремящихся выехать на родину. Ранее для них региональным МЧС был развернут палаточный городок.

В Кремле отметили, что в ходе телефонного разговора Путин и Алиев условились дать поручения профильным министерствам и ведомствам двух стран «оперативно отработать во взаимодействии с региональными властями все связанные с этим вопросы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее почти 500 граждан России смогли вернуться на родину из Азербайджана через международный пункт пропуска на юге Дагестана. Всех пересекших границу отправили в обсервацию на двухнедельный карантин.

Читайте также: Почти 500 граждан РФ вернулись из Азербайджана через коридор в Дагестане