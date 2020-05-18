Кишинёв, , 16:41 — REGNUM Власти Молдавии намерены внести поправку об отмене печати избирательных бюллетеней для выборов всех уровней на русском языке, оставив только бюллетени на молдавском (или «румынском», как его называют молдавские власти) языке. Как сообщили в ЦИК Молдавии, эта поправка направлена на «улучшение» избирательного законодательства и подготовлена в совместной работе с «неправительственными организациями, политическими партиями, партнерами по развитию и наблюдателями за выборами», передает ИА REGNUM.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Указанная поправка призвана сэкономить деньги и «оптимизировать использование человеческих ресурсов». При этом ЦИК ссылается на решение Конституционного суда, который в июне 2018 года признал устаревшим закон «О функционировании языков», закрепляющий за русским языком статус языка межнационального общения.

Нынешний президент Молдавии Игорь Додон, напомним, тогда пообещал, что аннулирование закона никак не повлияет на использование языка. Он также пообещал разработать и принять новый закон о функционировании языков, который закрепит статус русского языка, но так и не выполнил обещание.