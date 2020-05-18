Кишинёв, , 16:29 — REGNUM Генеральная прокуратура Молдавии заочно предъявила обвинения бывшему лидеру Демпартии, беглому олигарху Владимира Плахотнюку, Как сообщил 18 мая на пресс-конференции генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, Плахотнюка обвиняют в создании организованной преступной группы, отмывании денег, организации и координации вывода денег из банковской системы Молдавии, известного как «кража миллиарда», передает ИА REGNUM.

Стояногло сообщил, что теперь власти Молдавии направят запрос об экстрадиции Плахотнюка в США, где он скрывается. По словам генпрокурора, сегодня есть неопровержимые доказательства того, что именно Плахотнюк был бенефициаром денег, выведенных их молдавских банков.

Александр Стояногло также сообщил, что распорядился направить на пересмотр дело бизнесмена Вячеслава Платона, потому что оно было «полностью сфабриковано». Теперь Платон, по словам генпрокурора, предстанет перед справедливым судом, который сможет объективно оценить обстоятельства его дела.

Владимир Плахотнюк бежал из Молдавии 14 июня 2019 года, когда возглавляемая им Демпартия была отстранена от власти. Покинув Молдавию, Плахотнюк направился в США и жил в Майами, где находится до сих пор.

13 января США объявили о введении санкций в отношении беглого молдавского олигарха Плахотнюка и его семьи. Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, Плахотнюк своими действиями подорвал независимость демократических институтов Молдавии. Плахотнюка и его семью лишили права на получение визы США. В то же время до окончания действующей визы Плахотнюк остается в США.

В России Плахотнюка обвиняют в покушении на убийство, незаконном выводе денег и создании международного наркокартеля. Он объявлен в международный розыск.

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