Подгорица, , 16:28 — REGNUM Против формирования автокефальной черногорской церкви выступают те, кто одновременно выступает против «независимого и суверенного черногорского государства». Об этом заявил президент Черногории Мило Джуканович 18 мая.

Мило Джуканович Predsjednik.me

«Сербская православная церковь не имеет права присваивать чужое имущество, избегать финансовых расследований, не платить налоги и, вопреки положениям закона, спокойно вводить сотни своих священников на территорию Черногории. Ее иерархи не имеют права, как они говорят, возглавлять взбунтовавшийся народ. Надоел этот цирк! Они должны стать теми, кем и должны быть по праву: религиозным сообществом, которое будет частью общества, и не более того», — процитировал портал CDM слова Джукановича.

Президент также заявил, что Сербской православной церкви придется «вернуть то, что было изъято и украдено у Черногории». По его словам, закон о свободе вероисповедания открыл многие важные для страны вопросы.

«Мы возобновили государство. Пришла пора возобновить и церковь. Мы предложили решение, которое подразумевало бы существование православной церкви всех верующих. Если Сербская православная церковь отказывается от такого решения, она будет церковью этнических сербов в Черногории. Но тогда мы создадим церковь этнических черногорцев. Мы постараемся, чтобы такая церковь получила автокефалию и признание», — отметил Джуканович.

Напомним, что против закона о свободе вероисповедания, который в Черногории вступил в силу 8 января, выступает Сербская православная церковь и большинство населения. Церковь считает, что новый закон открывает возможность для изъятия ее имущества и его передачи непризнанной Черногорской православной церкви во главе с лишенным сана священником Мирашем Дедеичем.

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