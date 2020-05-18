Киев, , 16:25 — REGNUM В Верховной раде Украины уже завершили работу над законопроектом о всеукраинском референдуме, заявил сегодня, 18 мая, первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук.

По его словам, сейчас в Киеве ожидают отзывов по этому документу от «отдельных международных организаций». При этом Стефанчук не уточнил, от каких именно.

«Думаю, что в ближайшее время он будет внесен в Раду с тем… чтобы Украина получила очень важный механизм, направленный на реализацию статьи пятой конституции — носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ», — отметил один из руководителей Рады.

ИА REGNUM напоминает, что закон о референдуме нужен властям Украины потому, что в недавно принятом законе о продаже земли содержится норма о том, что решение относительно возможности продажи актива иностранцам будет приниматься на всенародном референдуме.