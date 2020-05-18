Подгорица, , 19:04 — REGNUM С момента принятия закона о гражданстве Черногории в 2008 году до марта 2020 года, почетное гражданство страны получили 258 человек, сообщила НПО «Центр гражданского образования».

По заключению экспертов, процесс остается непрозрачным и сомнительным. Общественность не знает за какие заслуги те или иные люди получили почетное гражданство. В общественной организации отмечают, что люди с почетным гражданством могут участвовать в выборах и занимать государственные посты, что тем более требует большей прозрачности и объяснений от власти.

Только в 2020 до марта почетное гражданство страны получили шесть человек.

Отметим, что из известных граждан России почетное гражданство Черногории у телеведущей Екатерины Андреевой. Она получила его в 2011 году.