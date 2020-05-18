Кишинёв, , 16:17 — REGNUM Расследование будет проведено в Молдавии в связи публикацией в СМИ, касающейся встречи молдавского президента Игоря Додона и олигарха Владимира Плахотнюка, говорится в сообщении главы государства от 18 мая в Facebook.

Глава государства обратился для начала такого расследования в молдавскую генпрокуратуру, поскольку материал в СМИ порочит его.

Додон «Я публично обращаюсь к генеральной прокуратуре с призывом провести полную проверку, и уверен, что стоящие за этим фейки и манипуляции будут раскрыты, так же как всё было раскрыто и в отношении предыдущих записей».

Напомним, ранее 18 мая молдавский депутат Юрий Реницэ продемонстрировал журналистам видеозапись встречи Додона и Плахотнюка, сделанную в июне прошлого года.

Реницэ заявил, что на этой встрече Плахотнюк пытался передать Додону пакет с деньгами. Додон заявляет, что передачи денег не было, хотя он и встречался тогда с Плахотнюком. Глава государства расценивает этот очередной демарш оппозиции как месть «за отстранение от власти летом 2019 года».

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