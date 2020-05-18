Подгорица, , 16:12 — REGNUM Между Востоком и Западом установилось «пугающее недоверие», а Черногория оказалась «на линии огня». Об этом 18 мая заявил президент Черногории Мило Джуканович во время пресс-конференции, приуроченной к второй годовщине его избрания на должность президента страны.

Мило Джуканович и Йенс Столтенберг Nato.int

Он заявил о том, что влиятельные страны ожидают, что Черногория откажется от собственного будущего.

«Они имеют право на такие ожидания. Черногория, с полным уважением ко всем остальным странам, решила сама управлять своим будущим. Исходя из собственных национальных интересов. Они совпали с интересами ЕС и НАТО, потому что по логике мы принадлежим европейской системе ценностей», — процитировало слова Джукановича электронное издание CDM.

Джуканович также заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к нему «лично, квалифицируя меня как предателя интересов России».

Ранее Сергей Лавров заявил о том, что президент Черногории Мило Джуканович занял откровенно русофобскую позицию «вопреки здравому смыслу» и всему тому, за что он сам раньше выступал, говоря об отношениях с Российской Федерацией.

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