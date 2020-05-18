Пекин, , 16:06 — REGNUM Китайские военные планируют провести крупномасштабное десантное учение у острова Хайнань в Желтом море. Манёвры, в ходе которых будет отработан возможный захват безлюдных островов Пратас, принадлежащих Тайваню и находящихся в непосредственной близости от него.

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Согласно данным японского информагентства Киодо, в масштабной операции примет участие значительные силы ВМС Народно-освободительной армии Китая. Сами манёвры запланированы на август. В рамках учений будет отработано взаимодействие Восточного и Южного флота НОАК, сил Восточного и Южного боевых округов, что по сути моделирует координацию войск в случае полномасштабного конфликта в Тайваньском проливе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля восточное командование НОАК провело масштабные учения в водах к востоку от острова Тайвань. В них принимали участие ВВС и ВМС данного командования. При этом отмечалось, что место проведения манёвров, а также их сценарий прямо указывают на отработку операции по захвату острова Тайвань.

Напомним, военно-политическое руководство КНР неоднократно открыто заявляло, что в случае попытки Тайваня объявить политическую независимость от материкового Китая проведёт военную операцию по захвату острова. Данные учения говорят лишь о том, что эта операция постоянно отрабатывается в ходе плановой боевой подготовки НОАК.