Париж, , 16:03 — REGNUM Государственный совет Франции предписал «безотлагательно» прекратить использование беспилотников в Париже для контроля за соблюдением санитарных правил после выхода из изоляции, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что в течение нескольких недель беспилотники стали основными средствами наблюдения, используемым полицией Парижа.

Высшая административная юрисдикция назвала использование беспилотников «серьезным и явным нарушением прав на уважение частной жизни».

В министерстве внутренних дел и префектуре полиции Парижа пояснили, что идентификация граждан не является целью использования этих устройств: беспилотники позволяют обнаружить скопление людей для развертывания сил безопасности и разгона собравшихся жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель представят совместный план по «восстановлению экономики».

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