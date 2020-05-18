Тбилиси, , 16:02 — REGNUM Лидеры оппозиционных партий Грузии сделали совместное заявление 18 мая после заседания в офисе Лейбористкой партии. Об этом сообщает грузинское общественное телевидение.

«После поражения власти на выборах демократическое правительство должно вывести страну из нынешнего экономического тупика, предпринять ключевые шаги к независимости суда», — говорится в заявлении объединенной оппозиции.

В нем также отмечается, что оппозиционные партии будут координировать усилия для исполнения заявленных целей.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Грузии должны состоятся выборы в парламент. Победившая партия должна сформировать парламентское большинство, а потом назначить правительство страны и премьер-министра, у которого, по Конституции страны, больше полномочий, чем у президента.

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