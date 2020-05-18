Куала-Лумпур, , 14:58 — REGNUM Парламент Малайзии впервые провел сессию после вступления в должность нового премьер-министра страны Мухиддина Яссина. Об этом 18 мая сообщают местные СМИ.

Сессия законодательного органа должна была состояться еще 9 марта, однако в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции была отложена на целых два месяца.

На заседании выступил король Малайзии Абдулла, который предостерег политическую элиту от создания напряженности.

«Я хотел бы посоветовать не втягивать страну в очередной период политической неопределенности, когда народ сталкивается с многочисленными проблемами, в том числе вызванными угрозой распространения коронавирусной инфекции», — цитируют СМИ слова монарха.

Напомним, на сегодняшний день количество выявленных случаев заражения коронавирусом в стране составляет порядка 7 тыс. От COVID-19 скончались 113 человек.

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