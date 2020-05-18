Москва, , 14:51 — REGNUM В Дагестане наблюдается нехватка тест-систем и лабораторной мощности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством и представителями общественности Республики Дагестан.

«По моей информации, в республике есть ещё проблема с нехваткой тест-систем, лабораторной мощности. Надо решить этот вопрос максимально быстро», — заявил Путин.

По словам президента, «всю поддержку, и финансовую, и материальную, и кадровую республика обязательно получит».

«Хотел бы услышать, как обстоит дело и с медицинским оборудованием, транспорта, оснащением средствами индивидуальной защиты для бригад медицинских специалистов, по дополнительным выплатам медицинским работникам», — подчеркнул он.