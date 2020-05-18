Киев, , 14:43 — REGNUM Возможность подписания и окончательного вступления в силу т.н. «антиколомойского» законопроекта сейчас заблокирована, заявил на брифинге 18 мая спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Спикер отметил, что «блокирующий» проект постановления официально зарегистрирован в Раде и должен быть рассмотрен депутатами. Разумков предположил, что такое решение может быть принято уже завтра, 19 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме этой проблемы, подчеркнул Разумков, нет какого-нибудь решения (например, судебного), которое бы запрещало ему подписывать принятый документ.

ИА REGNUM напоминает, что во втором чтении и в целом Рада приняла «антиколомойской» законопроект 13 мая, но документ пока не может считаться полностью вступившим в силу. Между тем, это главное условие МВФ для выделения Украине следующих траншей кредита. Ряд политических сил Украины, в частности, фракция «Батькивщина», сразу после голосования заявили о намерении оспорить законопроект в судах.