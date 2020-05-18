Москва, , 14:43 — REGNUM Ситуация в Дагестане требует детального анализа ограничительных мер в этом регионе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством и представителями общественности Республики Дагестан.

«Надо дополнительно проанализировать, как исполняются и рекомендации санитарных врачей по режиму самоизоляции, по ограничению массовых мероприятий», — заявил Путин.

Он отметил, что для Дагестана следует детально определить, по какоим направлениям требуется федеральная помощь.

«Всю поддержку, и финансовую, и материальную, и кадровую республика обязательно получит», — подчеркнул президент.