Москва, , 14:41 — REGNUM В Госдуме разъяснили, почему медикам решили выдавать стимулирующие выплаты исходя из фактически проведенного времени с больными COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

В апреле в Минздраве подготовили два правительственных постановления по выплатам врачам. Первое — № 415 от 2 апреля сразу же установило, что медикам, работающим в условиях риска заражения, будут доплачивать именно в зависимости от месячного должностного оклада — от 20 до 100 процентов. Вторым постановлением — № 484 от 12 апреля — было зафиксировано, что доплату за работу непосредственно в очаге заражения в сумме от 25 до 80 тыс. рублей в месяц устанавливают своими распоряжениями сами руководители медучреждений. В этом же документе в пункте №12 говорится, что размер выплаты стимулирующего характера начисляется за фактически отработанное время.

Таким образом, логика первоначальных поручений главы государства о конкретных суммах выплат была бюрократически переиначена, отметил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Нужно обязательно проверить и проконтролировать не только действия главврачей по начислениям доплат персоналу. Не должна уйти от внимания соответствующих органов и некомпетентность отдельных федеральных чиновников, спустивших в регионы «кривую» методику, которая привела к срыву исполнения поручения главы государства. Кстати сказать — не первому срыву поручения, касающегося ситуации в здравоохранении», — отметил Миронов.

Президент РФ потребовал произвести стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными COVID-19 в полном объеме, без учета фактического времени.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин намерен провести дополнительное совещание по выплатам врачам и медработникам. Вместе с тем после жалоб медиков в регионах начали массово увольнять врачей.