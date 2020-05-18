Москва, , 14:35 — REGNUM В Дагестане развитие тяжёлых осложнений от коронавирусной инфекции обычно является результатом попыток самолечения на дому. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством и представителями общественности Республики Дагестан.

«Люди говорят и о том, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объёме», — заявил Путин.

«По оценкам специалистов, основными причинами развития тяжёлых осложнений у жителей региона являются поздние обращения больных за медицинской помощью, а также самолечение на дому», — указал он.