Киев, , 13:41 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко возмущен тем, что некоторые ночные клубы столицы Украины возобновили полноценную работу.

Об этом он заявил на брифинге сегодня, 18 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кличко отметил, что не видел ситуацию в клубах лично сам, но ориентируется на многочисленные видео из социальных сетей.

«Толпы людей — это какой-то пир во время чумы… Вряд ли они будут такими веселыми, если попадут в инфекционное отделение!», — заявил он.

Городской глава подчеркнул, что власти Киева на сегодня не позволяли открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения. Соответственно он обратился к полиции с призывом проверить все заведения, которые фигурируют на опуликованных видео.

ИА REGNUM напоминает, что смягчение карантина на Украине начато 11 мая, очередной этап снятия ограничений ожидается 22 мая. Ночные клубы ни центральные, ни местны власти открывать не разрешали. По информации СМИ, работу возобновилэлитный ночной клуб «Queen», известный тем, что на эротических шоу там был замечен на тот момент глава таможни Украины Максим Нефедов.