Москва, , 13:34 — REGNUM Развёртывание ракет малой и средней дальности (РМСД), вероятно, начнут в скором времени на территории Европы Соединенные Штаты. Об этом 18 мая заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков во время лекции для студентов МГИМО в онлайн-формате.

По словам дипломата, когда Договор о ракетах малой и средней дальности (ДРМСД) прекратил действовать, Россия для избегания напряжённости в мире предложила США и их союзникам «хотя бы условиться о сдержанности в будущем».

Однако, как отметил замглавы МИД РФ, в ответ российской стороне дали понять, что примеру России никто следовать не намерен и введения моратория на размещения РМСД не будет.

«По всем признакам в ближайшее время соответствующие испытательные программы будут активизированы, а в дальнейшем возможно начало развертывания на суше подобных систем», — заявил Рябков.

Также он напомнил, что в Пентагоне прямо заявили, что хотят в скорейшем времени развернуть РМСД в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Потом дело может дойти и до Европы», — отметил дипломат.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что градус напряженности в отношениях между Китаем и США вряд ли снизится по окончании пандемии нового коронавируса.