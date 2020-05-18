Киев, , 13:36 — REGNUM Киевский апелляционный суд принял решение допросить экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка в рамках дела об «утрате» Крыма, сообщил адвокат беглого президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк 18 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«Заседание назначено на 11.00, 15.06.2020» — рассказал он.

Адвокат напомнил, как проходил предыдущий допрос Порошенко, отметив, что у защиты было около 130 вопросов, большую часть которых Порошенко задать не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Печерский суд Киева заочно арестовал Януковича по делу «евромайдана», несмотря на то, что экс-президент Украины не объявлен в международный розыск.

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