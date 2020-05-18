Киев, , 13:33 — REGNUM На Украине в рамках ослабления карантина люди выходят на работу, и им нужно дать возможность туда добираться, заявил сегодня, 18 мая, в рамках традиционного совещания центральных властей президент страны Владимир Зеленский.

Президент выразил мнение, что Киеву нужно позволять местным властям открывать транспорт там, где они видят возможность обеспечения безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта на очередном этапе ослабления карантина, но не сообщил никакой конкретики по этому вопросу.

ИА REGNUM напоминает, что на прошлой неделе (11−15 мая) власти ряда крупных городов Украины фактически подняли бунт по поводу возобновления работы метро. С соответствующими заявлениями выступили мэры Киева, Харькова и Днепропетровска. Они отмечают, что в рамках ослабления карантина множество людей возвращаются на работу, а добраться туда возможности нет.

Сегодня на брифинге Виталий Кличко подтвердил, что власти Киева готовятся к открытию метро с 25 мая и ждут соответствующее решение кабмина.