Москва, , 13:33 — REGNUM Российская сторона никогда не просила и не просит сейчас, чтобы США отменили санкции. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая 18 мая с лекцией в видеоформате, организованной МГИМО.

Он подчеркнул, что Москва американские санкции против РФ не признаёт и по большому счёту не обращает на них внимания.

Рябков отметил, что к настоящему моменту США ввели ограничения разного рода в отношении 314 российских граждан и 496 российских юридических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, Рябков заявил, что в отношении США российская сторона будет действовать прагматично, при необходимости отвечая на агрессивные выпады.

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