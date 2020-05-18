Джакарта, , 13:27 — REGNUM Индонезия присоединилась к сотни странам мира, которые поддерживают призыв к независимому расследованию причин возникновения эпидемии COVID-19, сообщает Sindonews.

Известно, что проект резолюции будет представлен Всемирной ассамблее здравоохранения во вторник, 19 мая 2020 года, при поддержке основных стран, включая Индию, Японию, Великобританию, Канаду, Новую Зеландию, Индонезию, Россию, Мексику, Бразилию и 27 стран-членов ЕС.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео призвал все страны присоединиться к призыву Австралии выяснить причину происхождения COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 мая 2020 года в Индонезии выявлено более 18 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2.

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