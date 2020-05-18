Киев, 18 мая 2020, 13:23 — REGNUM Новая власть Украины оказалась «круче» предыдущей, введя санкции в отношении Эрмитажа и ряда других российских культурных и научных учреждений, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщил 18 мая телеканал NewsOne.
Депутат сообщил, что поздравил бывшего президента Украины Петра Порошенко с тем, что ему удалось вырастить себе достойную смену.
Напомним, ранее Владимир Зеленский внёс в санкционный список Московский государственный университет, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Государственный музей «Эрмитаж», Русское географическое общество, Институт востоковедения Российской академии наук и ещё ряд подразделений РАН.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета СФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что данный шаг Зеленского адресован не российским учреждениям, а украинским националистам, как демонстрация неизменности антироссийского курса Украины.
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