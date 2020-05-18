Киев, , 13:23 — REGNUM Новая власть Украины оказалась «круче» предыдущей, введя санкции в отношении Эрмитажа и ряда других российских культурных и научных учреждений, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщил 18 мая телеканал NewsOne.

«То есть мы с вами теперь навсегда лишаемся выставок или просто понимания того, что это такое. Ну, это, наверное, правильно, потому что рабы не должны ходить по музеям, рабы должны пахать на эту новую власть», — отметил Рабинович.

Депутат сообщил, что поздравил бывшего президента Украины Петра Порошенко с тем, что ему удалось вырастить себе достойную смену.

«Называла она, правда, на выборах себя иначе, но оказалось ещё круче Порошенко», — констатировал парламентарий.

Напомним, ранее Владимир Зеленский внёс в санкционный список Московский государственный университет, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Государственный музей «Эрмитаж», Русское географическое общество, Институт востоковедения Российской академии наук и ещё ряд подразделений РАН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета СФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что данный шаг Зеленского адресован не российским учреждениям, а украинским националистам, как демонстрация неизменности антироссийского курса Украины.

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