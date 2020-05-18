Москва, , 13:25 — REGNUM Реакция России последует на все агрессивные выпады со стороны США, однако скатываться в конфронтацию Москва не будет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая 18 мая с лекцией в видеоформате, организованной МГИМО.

Российская сторона будет действовать прагматично, при необходимости отвечая на агрессивные выпады. Такие действия будут выверенными, без перехода к конфронтации, сказал он об отношениях с США.

Рябков добавил, что Москва открыта к сотрудничеству с Вашингтоном, при условии, что американская сторона будет готова вести его на конструктивной и взаимоуважительной основе.

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