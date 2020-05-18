Москва, , 13:15 — REGNUM

Для сохранения своего культурно-исторического типа нужны не только технологии, нужно развитие своей оригинальной мысли во всём и прежде всего — в мировоззренческой сфере, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 18 мая, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

Как сообщалось ранее, в интервью «России 1» Владимир Путин заявил, что Россия является отдельной цивилизацией и что для сохранения этой цивилизации следует делать упор на развитие высоких технологий.

Читайте также: Путин рассказал о значении высоких технологий для будущего России

«Технологии — это только средство. Чтобы сохранять свой культурно-исторический тип, или цивилизацию, нужна, простите за повтор, культурная самостоятельность и развитие своей оригинальной мысли во всём, но прежде всего в мировоззренческой сфере. Сегодня у нас необходимой идейной самостоятельности нет.

Россия была действительно самостоятельной цивилизацией до Романовых и с 1917 по 1986 год. Романовы тоже, как это нам было предложено и после 1986 года, сделали упор на освоение западных технологий и западного образа жизни. В результате страна за три века их правления пришла к тому, чем она была в начале XX века: полуколонией Запада.

Коммунисты западное иго сбросили, но тоже в 1950-е годы в ущерб идейной сфере, в ущерб развитию мировоззрения увлеклись «новыми технологиями», предав забвению те уроки, которые к концу своего правления Иосиф Виссарионович Сталин вынес из опыта предыдущих десятилетий социалистического строительства.

Сегодня нам предлагается «поменяться вместе с миром», но мир-то «меняется» в направлении последовательного скатывания в бездну расчеловечивания, он деградирует! И значительную роль в ускорении этого процесса играют именно античеловечные технологии — особенно в области искусственного интеллекта, генетики, образования.