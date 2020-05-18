«В первых пяти регионах возобновили работу промышленные предприятия, открываются организации сферы услуг, магазины небольшой площади, торгующие непродовольственными товарами. Люди уже могут выходить на прогулки вдвоём или с детьми, возвращаться к занятиям физкультурой и спортом на улице. Но конечно, по-прежнему необходимо соблюдать общие профилактические требования. Обязательным остаётся соблюдение социальной дистанции и ношение гигиенических масок», — премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин заявил о позитивной динамике распространения коронавируса
В России динамика распространения коронавируса стала позитивной, заявил 18 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по противодействию распространении коронавируса в России.
По его словам, 27 регионов РФ готовы к ослаблению ограничений. При этом санитарным службам нужно контролировать ситуацию для того, чтобы не произошло нового витка распространения вируса.