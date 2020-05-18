В России динамика распространения коронавируса стала позитивной, заявил 18 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по противодействию распространении коронавируса в России.

По его словам, 27 регионов РФ готовы к ослаблению ограничений. При этом санитарным службам нужно контролировать ситуацию для того, чтобы не произошло нового витка распространения вируса.