Москва, , 13:07 — REGNUM Градус напряженности в отношениях между Китаем и США вряд ли снизится по окончании пандемии нового коронавируса. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время видеолекции для студентов МГИМО на тему «Актуальные вопросы внешней политики США».

«Я не думаю, что после того, как COVID-19 отхлынет и ситуация в мире начнет нормализовываться, мы увидим снижение степени этих политических столкновений между США и Китаем», — заявил Рябков, слова которого приводит ТАСС.

Также он указал, что в Вашингтоне, по-видимому, решили, что в нынешних обстоятельствах и на нынешнем историческом отрезке у них появились дополнительные возможности и ресурсы, открывающие им некоторые возможности для попытки на собственных условиях решить какие-то свои задачи геополитического плана.

Кроме этого, замглавы МИД РФ отметил, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции США на всех направлениях форсировали свое психологическое и политическое давление на Китай.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что почти половина граждан США готова отказаться от произведенных в КНР товаров.