Москва, , 12:52 — REGNUM Государственное предприятие «Союзплодэкспорт» собирается обжаловать решение суда в Нидерландах об аресте товарных знаков водки «Stolichnaya» и «Moskovskaya» в пользу бывших акционеров компании ЮКОС. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе компании, передает РИА Новости.

«ФКП «Союзплодоимпорт» считает арест принадлежащих ему товарных знаков на территории Бенилюкса, в рамках спора бывших акционеров компании ЮКОС и Российской Федерации, неправомерным», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что госпредприятие намерено обжаловать данное решение в судебном порядке и выражается уверенность в том, что арест брендов «Stolichnaya» и «Moskovskaya» будет отменен.

Отметим, ранее нидерландское издание NRC со ссылкой на экс-акционеров компании ЮКОС сообщило, что последние добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки «Stolichnaya» и «Moskovskaya».