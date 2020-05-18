Тбилиси, , 12:51 — REGNUM По мнению грузинских экспертов, последние заявления и послания американских и европейских политиков можно расценивать как своего рода «анефему» нынешним властям Грузии, которая нанесла имиджу правительства «Грузинской мечты» весомый удар. Об этом в беседе с грузинским изданием «Квирис палитра» заявила эксперт Хатуна Лагазидзе. Так она расценила письмо американских конгрессменов и сенаторов госсекретарю и министру финансов США, в котором те просили правительство изучить связи олигарха, лидера «Грузинской мечты» Биздины Иванишвили с Ираном и Россией.

«Думаю, в последних оценках американцы все назвали своими именами», — отметила грузинский эксперт. Она выделила в письме американских законодателей один «ошеломляющий» фрагмент, где «авторы письма указывают, что в обход американских санкций через финансовые институты Грузии отмывались иранские деньги и грузинские порты использовались в интересах Ирана», что у Лагазидзе вызывает множество вопросов.

Эксперт заостряет внимание и на вероятных связях нынешней власти Грузии с Россией и подчеркивает, что «все это увенчано призывом к введению санкций» против правительства Грузии.

«Ровно 26 лет я анализирую политику, и такой анафемы я не помню, тем более, в адрес правительства той страны, которая пользуется имиджем более-менее демократического государства… В таком тоне американцы обычно говорят с Ираном, Кубой», — пояснила Лагазидзе.

Она предполагает, что если Запад и «согласится», чтобы «Грузинская мечта» осталась у власти в Грузии на третий срок, то это может произойти только в случае формирования ею коалиционного правительства с явно прозападными силами. А такими она видит «Европейскую Грузию» и движение банкира Мамуки Хазарадзе «Лело», но главный упор все же делает на «Европейской Грузии» и ее лидере Гиге Бокерия.

«Если реально рассмотреть картину, то за последний год все заявления Запада в поддержку пропорциональных выборов или справедливого суда — большей частью это заслуга именно Гиги Бокерия», — заявила Лагазидзе.

Она также предсказала, что если правительство Грузии не сумеет выправить свой имидж в глазах Запада, то парламентские выборы 2020 года будут объявлены нелегитимными, после чего правительство «получит бунт голодного народа».