Тбилиси, , 12:49 — REGNUM

Тбилисский городской суд оставил в силе меру пресечения в виде заключения под стражу соучредителя оппозиционного нынешним властям Грузии телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа.

С ходатайством об изменении меры пресечения к суду обратился адвокат Георгия Руруа, но судья его не удовлетворил.

Георгий Руруа был одним из тех трех находящихся в заключении лиц, которых оппозиция признала «политзаключенными» и освобождения которых требовала для того, чтобы парламентские фракции «Национального движения» и «Европейской Грузии» согласились принять участие в обсуждении и утверждении проекта конституционных поправок.

О внесении изменений в Конституцию и избирательное законодательство правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиция договорились на встрече в резиденции посла США 8 марта, где подписали соответствующие документы. Согласно достигнутым при посредничестве иностранных дипломатов договоренностям, парламентские выборы 2020 года должны пройти по новой системе. В частности, в однократном порядке в парламент будут избраны 120 депутатов по пропорциональной системе и 30 депутатов по мажоритарным округам (вместо нынешних 77 и 73), при этом будет установлен 1% избирательный барьер и 40% порог для формирования парламентского большинства и однопартийного правительства.

Один из пунктов соглашения от 8 марта, предусматривающий предотвращение политизации правосудия, оппозиция истолковала как обязательство властей по освобождению «политзаключенных» и назвала ими своих соратников — бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава, бывшего министра обороны правительства Саакашвили Ираклия Окруашвили и Георгия Руруа.

Правительство Грузии первоначально заявляло, что никаких обязательств по освобождению этих лиц на встрече в посольстве США на себя не брало и что вопрос об изменении им меры пресечения или наказания рассматривать не будет. Но под усиленным давлением западных партнеров, конгрессменов и сенаторов США, депутатов Европарламента и после недвусмысленных заявлений посольства США и представительства ЕС было принято решение об освобождении двух из трех «политзаключенных». Актом президента Грузии Гиги Угулава и Ираклий Окруашвили были помилованы. Что касается Георгия Руруа, президент Грузии помиловать его не вправе, так как суд еще не вынес приговор по делу Руруа. Но оппозицию эта ситуация не устраивает, и ее лидеры продолжают настаивать на освобождении третьего «политзаключенного».

Отметим, что биография Георгия Руруа в свое время была тесно связана с военизированным подразделением «Мхедриони», при «поддержке» которого в 1992 году был свергнут режим Звиада Гамсахурдия и приведен к власти Эдуард Шеварднадзе. В этом же подразделении состоял и его брат, бывший министр культуры правительства Саакашвили, ныне покойный Ника Руруа.

На этот раз Георгий Руруа был задержан при разгоне акции протеста на проспекте Руставели 18 ноября прошлого года по обвинению в незаконном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия. Соратники Руруа, лидеры оппозиции безапелляционно заявили, что оружие ему подбросила полиция, чтобы упрятать в тюрьму нежелательного оппонента.

Напомним также, что телеканал «Мтавари архи» был учрежден после того, как телекомпания «Рустави 2» на основании решения ЕСПЧ была возвращена прежнему владельцу — бизнесмену Кибару Халваши. Тот назначил нового гендиректора, после чего вслед за освобожденным от должности бывшим гендиректором «Рустави 2» Никой Гварамия телекомпанию покинул ее основной журналистский состав. Его члены позднее сформировали два явно оппозиционных телеканала — «Мтавари архи» и «Формула». Георгий Руруа, который представляет себя «бизнесменом», стал соинвестором и соучредителем канала «Мтавари архи».