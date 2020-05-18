Тбилиси, , 12:46 — REGNUM Решение суда оставить без изменения меру пресечения одному из владельцев оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгию Руруа было независимым и не является приговором. Данное заявление заместителя председателя парламента Грузии Георгия Кахиани 18 мая распространила парламентская пресс-служа.

«Суд независим в принятии решений. Насколько известно, на этом этапе судом не вынесено окончательное решение, приговор в отношении него пока не оглашен», — сказал Кахиани. Он также предположил, что суд решил не выпускать под залог Руруа в связи с тем, что не нашел для этого оснований.

Напомним, Руруа находится под арестом. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружия. 18 мая состоялось рассмотрение ходатайства защиты владельца телеканала об освобождении обвиняемого под залог. Суд отказал в просьбе адвокатам. В оппозиции сразу обвинили власть в политическом преследовании Руруа.

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