Стокгольм, , 13:03 — REGNUM Власти Финляндии и Норвегии считают, что Швеция представляет для них большую проблему. Дело в том, что в настоящее время обе страны постепенно ослабляют все ограничения, установленные для снижения распространения коронавируса. Например, 15 июня Норвегия намерена открыть свои границы для внешнего мира. Однако можно ли открывать границу с Швецией, на территории которой коронавирус распространился настолько, что привел к тысячам смертям по сравнению с ее соседями? На этот вопрос 17 мая в своей статье постарались ответить журналисты шведского новостного агентства Sveriges Radio.

Разница между ограничениями Швеции и соседних с ней странами постепенно нивелируется, так как они снимают ограничения. Однако в то же время распространение инфекции в Швеции значительно выше, чем у ее соседей. Например, в Швеции, где проживает вдвое больше людей, чем в Норвегии, число смертей от коронавирусной инфекции в 10 раз больше. В Норвегии от COVID-19 скончались 250 человек, тогда как в Швеции более 3 000 человек.

И Финляндия, и Норвегия быстро объявили режим жестких ограничений. Обе страны закрыли школы и магазины по всей стране, в то время как власти Швеции ограничились только рекомендациями, нарушение которых не влекло за собой правовых последствий для граждан. В результате, в последнее время в Норвегии фиксируется около 20 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в день тогда, как в Швеции счет новых инфицированных идет на сотни.

Ранее на этой неделе Финляндия указала на Швецию как на «проблему», поэтому власти страны планирует рассматривать кейс Швеции отдельно при обсуждении вопроса об открытии границ. Те же самые соображения были озвучены и в Норвегии.