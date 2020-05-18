Москва, , 12:24 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, где просит предоставить материальную помощь в размере 10 тыс. рублей всем детям до 18 лет, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

«Прошу Вас дать поручение об оценке целесообразности распространения мер поддержки на всех детей, не достигших до 1 июля 2020 года возраста 18 лет», — говорится в письме на имя главы государства.

В партии полностью поддерживают весь комплекс мер поддержки граждан из-за распространения коронавирусной инфекции, озвученных президентом в рамках обращения 11 мая 2020 года.

«Одновременно с этим мы, как активно действующая политическая сила, внимательно следим за реакцией общества на предлагаемые решения. В адрес депутатов «Справедливой России» различного уровня поступают обращения граждан. Люди обеспокоены тем, что предусмотренная с 1 июня 2020 года единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей, распространяется только на детей от 3 до 16 лет», — отметил Миронов.

При этом, указал он, многие из обратившихся граждан с детьми в возрасте младше трёх лет либо от 16 до 18 лет, также оказались в тяжелой жизненной ситуации, и им тоже необходима поддержка со стороны государства.