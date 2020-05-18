Москва, , 12:19 — REGNUM В России выбрано «верное время» для изменения закона о выборах в части ужесточения законодательства, в сторону «закрытости и усиления неконтролируемых практик». Масштабные протесты в стране не будут, так как жители «изнеможены и заняты выживанием», а пандемия «только усилила нагрузку на общество». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог Дмитрий Михайличенко.

По словам эксперта, изменения в выборном законодательстве идут в двух направлениях.

«Первое — это усиление административных мер, позволяющих влиять на процесс, а второе — необходимость адаптироваться к коронавирусным реалиям. Теперь могут забраковать за 5% «неправильных» подписей, а не за 10%. Усиливается значение экспертов (почерковедов), прозрачность работы которых в обществе не обеспечена. Случай с выборами в Мосгордуму очень показателен и ещё свеж в памяти.

Формулировка «иные уважительные причины» при голосовании по почте открывает широкие возможности для злоупотреблений. Эффективных механизмов контроля я здесь не вижу», — сказал Дмитрий Михайличенко.

И продолжил:

«Система медленно, но верно дрейфует в сторону закрытости и усиления неконтролируемых практик. Безусловно, коронавирусные реалии и шире — дух времени — требуют активизации опосредованных форм коммуникации избирателя и избирательных комиссий (электронное голосование, голосование по почте). Однако в конечном счете доверие этим практикам зависит от доверия общественному институту выборов, а оно в России невелико.

Полагаю, политтехнологически время для принятия закона выбрано верное. Власть ждет тихое и очень скрытое недовольство изменениями, а вот масштабных протестов в обществе по этому поводу не будет. Россияне изнеможены и заняты выживанием. Это и до коронавируса было так, а пандемия только усилила нагрузку на общество».

Как сообщало ИА REGNUM, в России рассматриваются и уже приняты ряд изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства о выборах и референдумах. Так, 13 мая Госдума утвердила возможность проведения дистанционного (в том числе электронного) голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах. Также разрешается переносить выборы глав регионов по решению заксобрания, если на территории введён режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Кроме того, принят закон о запрете баллотироваться на любые выборные должности кандидатам, ранее осужденным за ряд преступлений средней тяжести.

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