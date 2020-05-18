Тбилиси, , 12:14 — REGNUM Власти Грузии еще могут вывести страну из политического кризиса, а до этого на нее будут давить внешние силы. Такое заявление 18 мая сделала член партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Саломе Самадашвили, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Представитель партии, основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, прокомментировала журналистам решение суда оставить одного из основателей оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа в заключении вместо освобождения под залог. Она заявила, что оппозиция не будет сотрудничать правящей партией «Грузинская мечта» до освобождения совладельца канала из-под стражи.

«Разумеется, продолжится то острейшее давление на власти, которое мы видим со стороны США и Европы потому, что наши западные партнеры однозначно ожидают единственного решения, то есть освобождения Георгия Руруа из тюрьмы», — сказала Самадашвили журналистам.

Напомним, Руруа обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружия. Представители оппозиции регулярно заявляют, что его якобы преследуют по политическим мотивам. Официальные лица США и стран Евросоюза регулярно высказываются в поддержку требований оппозиции.

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